Acteurs en regisseurs achterna: bekijk exclusieve kortfilms tijdens een wandeling door Astene

Meer wandel- en fietsroutes via RouteYou vind je in ons dossier .

Naar aanleiding van het MOOOV filmfestival in 2021 bouwde de organisatie een actieve filmwandeling voor uit. Je vindt de routes op zes locaties in Vlaanderen, waaronder ook in Astene, een deelgemeente van Deinze. Onderweg vind je verschillende QR-codes die je kan scannen om zo een kortfilm te zien te krijgen. Trek er met het hele gezin op uit, neem je smartphone bij de hand en geniet van de leukste kortfilms en uitdagende opdrachten.

Iets verderop kom je aan Vosselare Put, een uniek stukje natuur in Deinze. Op hete dagen kan je hier verkoeling zoeken in het water en bij vrieskou verandert de plas in een immense schaatspiste. Ook het sas van Astene ligt op de route. Aan het sas zelf vind je twee sasmeestershuizen uit de jaren 1860. In een daarvan huist vandaag een klein museum, gerund door vzw Historische Vaartuigen. Aan de kade liggen bovendien twee historische vaartuigen met rechtstaande mast. En wie dorst heeft moet het ook niet te ver zoeken: in het sasmeesterhuis kan je ook terecht in een cafeetje waar een lekkere scheepsdruppel wordt geschonken.