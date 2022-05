Achterstraat volledig omgevormd tot fietsstraat

Vorig jaar rolde de stad Deinze een fietsstratenplan uit. Daarin werd bepaald welke straten in de stad een fietsstraat moeten worden. In zo’n straat geldt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur en krijgen fietsers voorrang op gemotoriseerd verkeer. Ook de Achterstraat in Astene werd deels opgenomen als fietsstraat, meer bepaald tussen de huisnummers 114 en 133. Onlangs werden over de volledige lengte van de straat wegmarkeringen, waaronder een rode streep in het midden van de rijweg, van een fietsstraat aangebracht. “We doen dit om de verkeersveiligheid te verbeteren. De Achterstraat wordt vaak gebruikt door fietsers die naar de achterliggende wijken rijden, maar er ze wordt ook vaak gebruikt als sluipweg voor autoverkeer. Doorgaand verkeer moet op de gewestweg N43 rijden, niet in de Achterstraat”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).