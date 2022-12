ACHTERGROND. Voetbalclub KMSK Deinze straks weggejaagd uit eigen stad? Het gevolg van getouwtrek dat al jarenlang aansleept

DeinzeDoor aanhoudend juridisch getouwtrek dreigt voetbalclub KMSK Deinze tijdelijk haar wedstrijden buiten de stadsmuren te moeten spelen. Woensdagavond spelen de oranjehemden de 1/8ste finale van de Beker van België tegen SV Zulte Waregem. Een topmatch die honderden supporters lokt, maar toch mag straks niemand in de Dakota Arena plaatsnemen op een tribune met vierduizend stoelen. Maar hoe is het zo ver kunnen komen? Een reconstructie van een vete die start in 2014.