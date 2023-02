Abstract INC. zorgt voor jazz in Leietheater

Deinze Voormalige kasteel­heer van Ooidonk speelt cruciale rol in Het Verhaal van Vlaanderen: “De splitsing der Nederlan­den begon bij de onthoof­ding van de graaf van Horn”

De docureeks Het Verhaal Van Vlaanderen wordt door de heemkundige kring Het Land van Nevele met argusogen gevolgd. In de volgende aflevering zal Tom Waes immers vertellen over Filips van Montmorency, de graaf van Horn, vertellen. Deze kasteelheer van Ooidonk en de bekendste van de Heren van Nevele werd in 1568 onthoofd op Markt van Brussel en dit zorgde voor vuurwerk in de Nederlanden. Maar wie was die graaf van Horn?

1 februari