Aantal minderjarige verkeersslachtoffers in Deinze met 67 procent gedaald: “Extra aandacht voor fietsers en voetgangers”

Fietsstraten

“Met een mix aan maatregelen zetten we sterk in op fietsveiligheid”, zegt Jan Vermeulen. “ We geven maximaal ruimte aan de fietser en in vele gevallen betekent dat de aanleg van fietspaden. Wanneer er veel fietsers op een route zitten en de straat er zich toe leent, kiezen we ervoor om straten om te vormen tot fietsstraten. In Deinze en Nevele vormt de aaneenschakeling van fietsstraten zelfs een fietszone die het volledige centrum beslaat. Daarnaast voerden we aan verschillende scholen een schoolstraat in bij het begin en einde van de schooldag, om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. De straat wordt dan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer waardoor conflictsituaties vermeden worden. Tijdens de eerste weken van het nieuwe schooljaar zorgen onze politiediensten voor verhoogd toezicht rond de scholen en extra toezicht in de zone 30.”