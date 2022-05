828 bestuurders reden afgelopen week te snel langs de Leernsesteenweg

Deinze ‘Tes wijs in Deinze’: muurschil­de­ring aan spoorwegvi­a­duct afgewerkt

Wandelen, fietsen of met de auto passeren onder het spoorwegviaduct aan het station van Deinze is vanaf nu een pak aangenamer. Over de volledige lengte van de 33 meter lange muur prijkt een muurschildering van kunstenares Katrijn Vanaelst, die in opdracht van de stad haar creativiteit de vrije loop liet om enkele speelse taferelen tot een kleurrijk geheel te verweven. We zien spelende kinderen, zwevende fietsen en guitige kippenkoppen die uit een oude stadskaart van de Leiestad springen. ‘Tes wijs in Deinze’, zegt het opschrift. Een duidelijke boodschap aan wie de stad binnenkomt via de stationsbuurt.

