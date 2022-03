625 bestuurders reden afgelopen week te snel langs de Biebuyckstraat

Deinze Werken aan spoorweg­brug Kortrijkse­steen­weg

De spoorweg brug over de Kortrijksesteenweg (N43) in Petegem-aan-de-Leie (Deinze) wordt gerestaureerd. Van dinsdag 29 maart tot dinsdag 12 april worden in opdracht van Infrabel restauratiewerken uitgevoerd aan de spoorwegbrug ter hoogte van woonzorgcentrum Sint-Jozef. Tijdens de werken wordt het verkeer geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Er is dus geen omleiding voorzien, want het verkeer kan nog steeds onder de brug door rijden.

28 maart