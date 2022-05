5 weekendtips in Deinze en het Meetjesland: van zomertuinconcert voor het goede doel tot 150 kunstenaars in de Brielpoort

Merendree Hinder door werken in Velde­straat

In Merendree (Deinze) wordt deze week gewerkt in de Veldestraat. Van dinsdag 3 mei tot vrijdag 6 mei wordt er in de Veldestraat en Kouterslag eenrichtingsverkeer ingevoerd naar aanleiding van werken aan nutsleidingen in de Veldestraat tussen huisnummers 58 en 82. De werken gebeuren in opdracht van Fluvius.

1 mei