5,8 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Deinze raakten jullie in 2022 het meest: van storm Franklin in de Krekelstraat tot een heldhaftige verpleger

DeinzeHet jaar zit er bijna op en dus is het tijd om even terug te blikken op enkele verhalen uit Deinze die vaak werden gelezen op HLN. Jullie klikten in 2022 maar liefst 5,8 miljoen keer op nieuws uit de Leiestad. Hieronder vind je een selectie.

Deinze haalde begin dit jaar het nationale nieuws met storm Franklin. In de Krekelstraat in deelgemeente Petegem-aan-de-Leie werd een dak afgerukt door de wind om wat verderop twee huizen te doorboren. Drie woningen werden onbewoonbaar verklaard en de ravage was enorm.

Dit jaar waren er helaas nog enkele trieste verhalen te vertellen. In september liet Henri Moreels, een 19-jairge landbouwer in spe, het leven bij een ongeval met zijn tractor. De tiener uit Bachte-Maria-Leerne verloor op de N60 richting Gent de controle over het stuur en het gevaarte kantelde in de gracht. Ook het relaas van bakker Frederik Vandierendonck van Bakkerij Willy, die door twee autodieven in elkaar werd geslagen, werd veel gelezen.

Volledig scherm Frederik Vandierendonck © Anthony Statius

Maar er vielen ook heldenverhalen te rapen in 2022. Dé held van het jaar is misschien wel Brecht Ingels. In oktober kreeg Martin Perin, een 19-jarige volleybalspeler uit Maaseik, tijdens een volleybalwedstrijd in Aalst een hartstilstand. Brecht zat in het publiek en hij kon hem met hartmassage en een defibrillator reanimeren. Ook de avonturen van de broers Mon en Ciel Van Eeno uit Lotenhulle spraken tot de verbeelding. Zij ontdekten een zwarte rattenslang, een soort wurgslang, met een lengte van anderhalve meter in recreatiedomein de Brielmeersen. De brandweer wist het dier te vangen en bracht het naar SOS Reptiel in Ichtegem. Ook Leonce Van Overbeke, de eeuweling die nog dagelijks gaat fietsen - soms tochtje van 40 kilometer ver - mag gerust een held genoemd worden.

Volledig scherm Brecht Ingels. © Anthony Statius

De afgeschafte dure flitspaal van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem - jaarlijks kostte deze 270.000 euro - ging over de tongen, alsook de verkeersdiscussie over het jaagpad tussen Deinze en Astene. Voorlopig mogen daar volgens de regels van De Vlaamse Waterweg geen peed pedelecs rijden, maar de stad wil hier verandering in brengen.

Ook het verhaal van kinderslaapcoach Nicolas Duchatelet wist de lezers te boeien en tenslotte namen we allemaal afscheid van de legendarische Bakkerij Linda langs de Dorpsstraat (N43) in Astene. Joseph De Poortere bakte in maart zijn laatste broden en zijn vrouw Linda De Vriese brachten de laatste reuzeneclairs aan de man. Samen genieten ze van hun welverdiend pensioen.

Volledig scherm Nicolas Duchatelet helpt ouders met baby's en peuters met slaapproblemen. © Anthony Statius

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.