350 gymnasten turnen 12 uur voor meisje dat zwaargewond geraakte op reis: “Na iedere sessie nemen we een filmpje op om Lilou succes te wensen met haar revalidatie”

Om het uur betreedt een nieuwe groep gymnasten de turnzaal en zij worden begeleid door een dertigtal trainers, die vrijwillig les komen geven. “Ondertussen is Lilou terug in België en volgende week start haar lange revalidatie in het UZ Gent. Na iedere sessie nemen we een filmpje op en nadat we ze aan elkaar hebben gemonteerd, sturen we het door naar Lilou om haar succes te wensen met haar revalidatie. Zo kan ze zien hoeveel volk er is dat haar en haar familie steunt in deze moeilijke periode. De totale opbrengst zullen we later bekend maken”, besluit Maïté.