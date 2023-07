30 leerlingen schaven taal en wiskunde bij tijdens eerste zomerschool

5 redenen waarom je zeker een kijkje moet nemen in de nieuwe conceptsto­re van Babylux in Waregem

Op zoek naar fopspeentjes, een nieuwe kinderwagen, een draagzak, decoratie voor de kinderkamer of een babyfoon? Dat en veel meer vind je in de nieuwe conceptstore van Babylux die begin juni in Waregem de deuren opende. Hier vijf redenen op een rij waarom de winkel zeker een bezoekje waard is.