299 deelnemers voor zesde fotowandelzoektocht

Reeds voor de zesde maal stippelde vrijwilliger en Deinzenaar Alfred Bauwens samen met de dienst Evenementen en Toerisme een fotowandelzoektocht uit. Deze liep van 21 juni tot en met 6 november in de deelgemeente Nevele. Over een traject van vier kilometer dienden er zeventwintig vragen opgelost te worden en voor het eerst was er ook een kinderzoektocht met 18 fotovragen langs hetzelfde parcours. “Met 244 ontvangen formulieren bij de volwassenen en 55 bij de kinderen kunnen we spreken van een zeer geslaagde editie”, zegt Bruno Dhaenens, schepen van Toerisme. “In tegenstelling tot vorige edities stonden de foto’s deze keer wel in de juiste volgorde, wat het een stuk eenvoudiger maakte om de juiste locaties te vinden.”