250 ontbijtmanden te winnen op Vaderdag

Deinze Ruben Van Gucht en Weekwat­chers blijven maand langer in Leiespie­gel

Ruben Van Gucht vat ook in juni post in Het Groot Verzet in het dienstencentrum Leiespiegel in Deinze. Elke zaterdagochtend overloopt hij er met een Weekwatcher de actualiteit en iedereen is welkom om dit live mee te maken.

12 mei