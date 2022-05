25 kinderen krijgen blik achter de schermen van Canteclaerstoet

Op zondag 22 mei gaat de vijfjaarlijkse Stoet van Canteclaer voor de 25ste keer uit in Deinze. Er worden duizenden toeschouwers verwacht en 25 kinderen krijgen een aanbod om het gebeuren vanop de eerste rij mee te maken. “Na de coronajaren leeft Canteclaer meer dan ooit in onze stad, maar als ik met kinderen van de lagere school praat, weten ze eigenlijk niet echt wat dat is, zo’n stoet. Op zaterdag 21 mei kunnen we 20 kinderen een exclusieve blik geven achter de schermen. We leggen hen uit hoe zo’n stoet er uit ziet, wat het verhaal van Canteclaer is en de link met Deinze, en ze mogen in de Brielpoort eens onder één van onze vele Reuzen kruipen, en dat allemaal onder begeleiding van de stoetenbouwer Karen Steyaert.” Karen Steyaert vult aan: “Zo’n blik achter de schermen, daar zullen ze echt hun ogen uitkijken. Ik laat ze ook in primeur kennismaken met onze nieuwe reuzen die eigenlijk pas zaterdagnamiddag aan het publiek worden voorgesteld, en ze zullen ook alle kostuums en enkele wagens uit de stoet kunnen zien. Op die manier hopen we dat ze binnen 5 jaar met heel veel enthousiasme meelopen in de Stoet.”