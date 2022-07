205 bestuurders reden te hard in zone 30

Deinze Initiatie handboog­schie­ten in Sint-Martinus­park

Wie altijd al eens met pijl en boog heeft willen schieten, moet deze week in het Sint-Martinuspark in Deinze zijn. De Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Deinze geeft op twee dagen een initiatie handboogschieten. Op deze ‘soft shooting’ leer je met een ervaren begeleider hoe je een handboog gebruikt. De activiteit is geschikt voor alle leeftijden en de toegang is gratis. De initiatielessen vinden plaats op woensdag 27 juli van 11 tot 20 uur en op vrijdag 29 juli van 14 tot 20 uur. De lokalen van de Sint-Sebastiaangilde bevinden zich langs het Antoon Van Paryspad.

9:40