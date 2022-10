200 peuters en kleuters racen op de N43

Sommige ouders kwamen zelfs van heel ver voor het BK in Deinze. Sofie De Saeger en haar zoontjes Marcel (2) en Lowie (4) deden er anderhalf uur over om in Deinze te geraken. “Wij wonen in Wechelderzande in de Antwerpse Kempen”, zegt Sofie. “Ik had iets op tv gezien over een wedstrijd met loopfietsjes en in Deinze bleek de laatste race van het jaar plaats te vinden. We hebben de fiets van Lowie moeten ombouwen tot een loopfiets, want eigenlijk is hij al te groot voor een loopfiets. Tof evenement en zeker voor herhaling vatbaar. We komen zeker terug naar Deinze.”