20 minuten file op E40 naar Brussel door ongeval in Nevele

Van drukke huiskamer tot bekende brasserie: De Mandel bestaat 40 jaar

In het dorpje Grammene kan je al 40 jaar terecht in De Mandel. In de Oude Heirbaan 72 kon je eerst pintjes drinken bij Paula ‘Pola’ Goemaere en Gerard Heyerick en later kon je er iets eten bij hun zoon Koen. Sinds 2008 zet de familie Lisabeth de bekendste brasserie van de regio verder.