150 gitaristen spelen op Gitaarfestival KADE

Op vrijdag 11 november om 20 uur openen de Belgische orkesten het festival met een concert in de Sint-Pauluskerk in Petegem-aan-de-Leie. Op zaterdag 12 november om 20 uur is het de beurt aan de buitenlandse orkesten in Leietheater. Op zondag 13 november kan je genieten van een honderdtal gitaristen om 20 uur in Zaal Post in KADE. De concerten zijn gratis toegankelijk.