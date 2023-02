13 chauffeurs vliegen op de bon tijdens Verkeersveilige Dag

Bavet opent spaghetti­restau­rant in voormalige Dikke Pier in Latem: “Eerste vestiging buiten stadscen­trum”

Spaghettiliefhebbers kunnen vanaf eind maart terecht in Bavet in Sint-Martens-Latem. De bekende restaurantketen opent de deuren in Kortrijksesteenweg 73, in het pand dat vroeger bekend was van restaurant Dikke Pier. “Voor Latem hebben we enkele exclusieve gerechten”, zegt CEO Mike Thumas.