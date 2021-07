10-jarige Nora en Muka redden 6-jarige jongen van de verdrinkingsdood in zwembad Deinze: “Plots zagen we bubbeltjes in het water”

DeinzeNora Van De Walle (10) en Muka Mortier (10) mogen zich gerust de twee helden van het jaar noemen. Afgelopen vrijdag redden de twee vriendinnetjes een 6-jarige jongen in het zwembad Palaestra in Deinze nadat hij zonder bandjes in het grote bad viel. De jongen belandde drie meter diep op de bodem, waar hij na een tiental seconden door Nora uit het water werd getrokken. “Eerst beseften we niet goed wat we hadden gedaan. Maar nu weten we hoe stoer dit wel is.”