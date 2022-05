1.599 bestuurders te snel langs de Kouter in Deinze

De flitspaal was afgelopen week zeven dagen op zeven in werking langs de Kouter in Deinze. Er werden 46.083 bestuurders gecontroleerd, waarvan er 1.599 een overtreding begingen. Dat komt neer op 3,47 procent. Sinds maandag 2 mei staat de Lidar opgesteld op de Durmstraat in Lievegem. De maximum toegelaten snelheid is daar eveneens 50 kilometer per uur.