1.200 atleten verwacht op veldloop AC Deinze

De traditionele omloop met zijn variatie aan grasstroken, houtsnipperpaden, bochten en heuvels is nagenoeg ongewijzigd gebleven. Enkel werd de startstrook, die net als vorig jaar gesitueerd is naast de kunstgrasvelden, aangepast om de start van de drukst bezette wedstrijden vlotter te laten verlopen.

Het evenement start om 11.15 uur met een race voor de G-atleten. Vanaf 11.25 uur volgen er in totaal 28 wedstrijden, verdeeld over 25 verschillende leeftijdscategorieën. Nieuw dit jaar is wel dat de masters mannen ouder dan 50 jaar afzonderlijk de weide worden ingestuurd. Niet-aangesloten atleten kunnen zich op de wedstrijddag zelf vanaf 10.15 uur op het secretariaat van de atletiekpiste inschrijven. Anders dan de vorige jaren zal de prijsuitreiking niet in het VTI plaatsvinden maar in de cafetaria naast de atletiekpiste. Meer info via www.atletiek.nu.