ZIJN LAATSTE INTERVIEW. Ignace Crombé: “Ik trok het verkeerde lotje, maar ik vecht zolang ik kan”

DeerlijkIgnacé Crombé (65) is overleden. In mei sprak hij nog openlijk over zijn gevecht. “Zonder chemo was ik er al niet meer geweest. Hoeveel tijd ik nog heb, weet ik niet”, bleef de West-Vlaming positief in het leven staan. “Ik blijf aan het werk, probeer te genieten van elke dag. En ik dank de momenten die ik met mijn dochter Axelle en vriendin Nathalie heb.” Het laatste interview met de man die Miss Belgian Beauty groot maakte.