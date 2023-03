Zijn de huurprijzen in Deerlijk bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Huurprij­zen in Zuid-West-Vlaanderen in twee jaar tijd met 20 procent gestegen: “Veel te hoog voor wie een bescheiden inkomen heeft”

Een woning of een appartement huren is in Vlaanderen het afgelopen jaar 5 procent duurder geworden. Maar in Zuid-West-Vlaanderen is de prijs gestegen met 10 procent. “En als je het op twee jaar bekijkt met maar liefst 20 procent”, zegt voorzitter van W13 Philippe De Coene (Vooruit).