Werken in de Harelbekestraat starten maandag 7 augustus

Lago Zwevegem telde in juli ruim 23% zwemmers méér dan vorig jaar

Het zwembad Lago in Zwevegem heeft de voorbije maand 4516 zwemmers mogen verwelkomen. Dat is een stijging van 23,6% zwemmers ten opzichte van de 3654 in vorig jaar. Alle Lagozwembaden noteren een stijging, maar die in Zwevegem is toch wel erg hoog. “We merken dat er veel meer groepen zijn komen zwemmen de voorbije weken”, zegt persverantwoordelijke Lore Walravens.