Weer minstens zeven bestelwagens geviseerd door materiaaldieven: “Het is een plaag die nooit zal stoppen”

Deerlijk/HarelbekeRondtrekkende daders, gespecialiseerd in het leegroven van bestelwagens van meestal kleine zelfstandigen, hebben in de nacht van maandag op dinsdag toegeslagen in Deerlijk en Harelbeke. Daarbij werd op verschillende plaatsen een donkere BMW gesignaleerd. “Sinds februari probeerden ze vier keer bij mij, maar telkens keerden ze van een kale reis terug”, zegt één van de slachtoffers.

Melvin Top uit de Wonsheimstraat in Deerlijk wilde gisterenmorgen nietsvermoedend naar een werf vertrekken toen bleek dat de industriële stofzuiger ontbrak in zijn bestelwagen. “Eigenlijk die van mijn baas”, zegt hij. “Ik werk voor een bedrijf in Harelbeke dat gespecialiseerd is in de plaatsing van isolatiepanelen. Mijn werkmakker en ik dachten dat we de avond voordien de stofzuiger wel degelijk weer hadden ingeladen. Toen we een andere deur openden, zagen we dat er ook ander materiaal was verdwenen.”

Piepende banden

De man uit Deerlijk moest noodgedwongen zijn werkgever bellen om te melden dat er voor flink wat duizenden euro’s aan werkmateriaal gestolen was uit zijn geparkeerde bestelwagen. “Niet fijn, natuurlijk”, zegt Melvin. “De dieven hebben vermoedelijk rond 3.30 uur toegeslagen. Mijn schoonmoeder, die recht tegenover ons woont, hoorde toen een auto vertrekken met piepende banden. Ze zocht er niet direct iets achter maar toen we deze morgen de diefstal ontdekten, beseften we dat die gierende banden geen toeval waren.”

Gedoofde lichten

Wat verderop, in de Waregemstraat, kreeg een zelfstandige ook ongewenst bezoek. “Op camerabeelden uit de buurt is te zien hoe om 3.39 uur een auto tegen hoge snelheid in de richting van het centrum rijdt”, vertelt de man. “Een minuut later komt diezelfde wagen met gedoofde lichten weer achteruit gereden en draait hij het hoekje om, waar mijn bestelwagen geparkeerd staat. De inbraak mislukt echter en nog een minuut later scheurt de wagen weer weg.”

Quote Ik heb mijn bestelwa­gen beter beveiligd, zonder in detail te treden hoe dat nu precies zit. Het zorgt ervoor dat de dieven mijn achterdeur simpelweg niet meer open krijgen, hoewel ze dat intussen nog drie keer hebben geprobeerd geviseerde zelfstandige uit Deerlijk

Beter beveiligd

Het is geen toeval dat de dieven bij de zelfstandige in kwestie, die liever niet genoemd wordt in de media, van een kale reis terugkomen. “Het is al de vierde keer dit jaar dat ik slachtoffer ben”, vertelt de man. “De eerste keer, in februari, slaagden ze er nog in om mijn achterdeur open te maken. Maar het luid alarm joeg hen op de vlucht. Daarna heb ik mijn bestelwagen beter beveiligd, zonder in detail te treden hoe dat nu precies zit. Het zorgt ervoor dat de dieven mijn achterdeur simpelweg niet meer open krijgen, hoewel ze dat intussen nog drie keer hebben geprobeerd. En de politie zei ons dat we lang niet de enigen zijn die ongewenst bezoek hebben gekregen, afgelopen nacht. Dit is overigens een plaag die nooit zal stoppen. De daders blijven veelal ongestraft.”

Busje deodorant

Christophe Maes, uit de Stationsstraat in Deerlijk, is een ander slachtoffer. Hij stelde vast dat de daders dankzij z’n antidiefstalsloten weliswaar niet in de laadruimte zijn geraakt, maar wel in de cabine. Ze forceerden het slot, namen een navigatiesysteem mee van tien jaar oud en een busje deodorant. Ook op de Arendswijk in Harelbeke werden bestelwagens geviseerd. Axel Vanwijnsberghe plaatste een waarschuwing op sociale media, met de melding dat er in zijn voertuig was ingebroken. In tegenstelling tot in Deerlijk, waar met een scherp voorwerp telkens het slot werd geforceerd, verbrijzelden de daders bij hem gewoon een raam. Ook bij de overbuur van de man werd ingebroken in zijn bestelwagen. De politie is een onderzoek gestart.

