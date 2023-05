WEER. Kans op zware regen en bewolking vanochtend in Deerlijk

Populaire cafébaas Peter overleden, amper vijf maanden na zijn diagnose: “Hij kreeg imméns veel bezoek de voorbije weken, net zoals hij heeft gewild”

De populaire cafébaas Peter Mesdag uit Hulste is afgelopen dinsdag overleden. Vorige maand getuigde hij nog over zijn terminale strijd tegen kanker, en hoe hij in januari nog nietsvermoedend achter zijn toog pintjes stond te tappen. Hij wilde liever de behandeling stopzetten, en nog volop genieten. “En dat heeft hij echt met volle teugen gedaan. Het was hier de laatste weken echt een café op zijn palliatieve kamer.”