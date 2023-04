WEER. Kans op lichte regen en bewolkt weer in Deerlijk vanochtend

Toog van 60 meter, 14 artiesten en 11 dj’s, licht- en klankshow… uitgaans­buurt schrijft geschiede­nis met minifesti­val op Sinksen

De uitbaters in de uitgaansbuurt in ‘’t straatje’ in Kortrijk slaan eind mei voor het eerst ooit tijdens Sinksen de handen in elkaar met één grote feeststraat. Geen kakofonie aan muziek meer, maar een gemeenschappelijke affiche om voor een totaalbeleving te gaan, waar iedereen zich in kan vinden. Zelfs de prijs van een pintje wordt tijdelijk gelijkgesteld. Wat houdt die nieuwe aanpak nu in?