WEER. In Deerlijk heldere ochtend

Brecht en Linda tonen schilderij­en in Ieperse Vort’n Vis: “Onze werken passen perfect op deze locatie”

Kunstenaars Linda Roosens van Linda Roosens Art en Brecht Carton van C-ARTon stellen dit weekend samen tentoon in de concertzaal van de Vort’n Vis in Ieper. De twee artiesten uit de Leiestreek zijn voor het eerst in de Westhoek te zien. “Harde muziek speelt een belangrijke rol in ons werk.”