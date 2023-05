WEER. Heldere ochtend in Deerlijk

NET OPEN. Voormalig familie­park Aviflora herleeft (een klein beetje) in nieuwe bistro El Patio van uitbater Marnick (59): “Herinne­rin­gen aan vroeger ophalen”

Acht jaar na het faillissement van familie- en dierenpark Aviflora keert voormalig uitbater Marnick Goossens (59) terug naar zijn oude liefde, de horeca. Maandag opent hij met zijn vriendin Eline taverne El Patio in Ingelmunster. “Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan Aviflora denk of er over aangesproken wordt”, zegt Marnick, die in zijn nieuwe zaak met een fijne knipoog verwijst naar zijn oude zaak.