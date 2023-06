WEER. Heldere ochtend in Deerlijk

Nieuwe parking op Imog-site bijna klaar, er is nu al maar één in- en uitrit meer

De herinrichtingswerken op de site van Imog in Harelbeke zitten op kruissnelheid. De parking is er al grotendeels aangelegd, en ook de circulatie van en naar de site is al aangepast. “Tegen de zomer zijn alle infrastructuurwerken normaal klaar, dan beginnen we met de afwerking en het installeren van de diensten die we er willen aanbieden”, zegt directeur Johan Bonnier.