WEER. Helder weer in Deerlijk vanochtend

Superfan van Jens Debussche­re kleurt KOERS met truitjes van zijn jeugd­vriend en idool: “Top tien zondag op BK in Izegem zou heel mooi zijn”

Op het BK wielrennen zondag met start en aankomst in Izegem rijdt Jens Debusschere zijn allerlaatste grote koers. Voor zijn supportersclub Jens Debusschere Fans wordt het sowieso een hoogdag. Na de titelstrijd is het feest in lokaal café Sportkring in Dadizele. In het KOERS.Museum van de Wielersport in Roeselare exposeert superfan Jelle Beerland een deel van zijn collectie over zijn idool.