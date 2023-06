WEER. Gedeeltelijk bewolkt weer in Deerlijk vanochtend

Werner (75) en Dominique (69) restaure­ren eigenhan­dig beschermde veldkapel van 188 jaar oud

Een wat verloederde veldkapel in Rollegem is in ere hersteld, door Dominique Vandecasteele en Werner Debels. “Niet dat we er nu onze hemel mee verdiend hebben, we wilden gewoon graag iets doen”, vertelt Dominique.