“We willen zo graag haar gsm terug”: familie van verongelukte Emmely (24) doet oproep om gestolen iPhone terug te vinden

Op sociale media circuleert een oproep om de smartphone van Emmely Duquesnoy terug te vinden: een iPhone 11 die vrijdagnacht 3 september rond 2.40 uur het laatst werd gezien in Porter House, in de uitgangsbuurt van de Overpoort in Gent. De familie van Emmely zou het toestel graag terugkrijgen vanwege de herinneringen aan hun verongelukte dochter die erop staan. Die kwam luttele uren na de diefstal namelijk om het leven bij een ongeval op de E17 in Kortrijk.

Emmely (24) overleeft botsing met vrachtwagen langs E17 niet: “Ze was zo’n bezige bij. Is ze in slaap gevallen? We zullen het nooit weten”

Vermoeid naar huis

Volgens familie en vrienden van de jonge vrouw zou Emmely na haar avondje uit in de Overpoort nog enkele uren slapen op haar kot in Gent voor ze zaterdagmorgen vroeg naar Deerlijk zou rijden. Daar werd ze verwacht om te helpen in een krantenwinkel. Maar omdat Emmely door de diefstal geen wekker meer had, besloot ze ’s nachts toch nog naar huis te rijden. Het feit dat ze vermoeid was, leidde vermoedelijk tot het fatale ongeval. De jongste dagen is gebleken dat nog verschillende andere mensen die bewuste nacht in de Overpoort hun smartphone zijn kwijtgespeeld.