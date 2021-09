“We willen zo graag haar gsm terug”: familie van verongelukte Emmely (24) doet oproep om gestolen iPhone terug te geven

Wevelgem/Bissegem/Marke/Lauwe Marnix (62) sukkelde met fiets in water Leie na beroerte: “Eindelijk zekerheid. Hopelijk vinden we ook getuigen die hem nog zagen rijden.”

7 september De 62-jarige Marnix Vancorsellis uit Wevelgem, wiens lichaam zondagmiddag uit de Leie in Bissegem (Kortrijk) werd gevist, is in het water gesukkeld nadat hij op de fiets een beroerte kreeg. Dat is de conclusie van de wetsdokter en het gerecht. Voor moeder Anna, broer Mario en zus Darline betekent dat nieuws na drie lange dagen onzekerheid en wachten enigszins een geruststelling. “Andere pistes kunnen nu definitief van de baan en die knagende onzekerheid is weg”, klinkt het. Ze hopen dat getuigen Marnix zaterdagavond nog langs de Leie zagen rijden en dat melden.