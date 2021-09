Vriendinnen van verongelukte studente (24): “Emmely bracht mensen samen, nu laten wij haar nooit meer los”

DeerlijkDeerlijk neemt vandaag afscheid van Emmely Duquesnoy, de jonge vrouw die een week geleden stierf bij een ongeval op de E17 in Kortrijk, toen ze achteraan inreed op een vrachtwagen. 24 was de studente, net als haar hartsvriendinnen Emilia en Julie. “We groeiden samen op, gingen op reis, waren elkaars knuffelcontact. Het noodlot trekt daar nu een lelijke streep door. Toch gaan we door. Emmely zal altijd bij ons zijn. En we zullen proberen zo mooi en onbevangen te zijn zoals zij. Al is dat eigenlijk bijna een ‘mission impossible’.”