Volkstuinpark Overakker officieel geopend: ecologisch tuinieren op 42 perceeltjes

Tennis Winst en verlies voor Siska Demeulenae­re op enkeltoer­nooi van TC De Watertoren

Geen al te drukke bezetting in zowel de enkel-als dubbeltoernooien die dit weekend eindigden. De examenperiode zat er uiteraard voor een groot stuk tussen, maar voor veel toernooispelers is het ook wat wennen nu voor het eerst klassementswijzigingen in de maand juni werden doorgevoerd. Geen opsteker alvast voor veel criteriumspelers, die plots in een meestal hogere reeks terecht komen.

19:29