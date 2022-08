Vijf weekendtips in Zuid-West-Vlaanderen: veel muziek, maar ook film en…vleermuizen

Rollegem Opmerke­lijk: barricade beschermt grote treurbeuk tegen voertuigen die over wortels rijden

Er is een barricade aangelegd rond een door veel mensen geliefde treurbeuk in het dorp Rollegem. Om te voorkomen dat automobilisten nog langer over de wortels rijden of er hun wagen parkeren. Want dat doet de boom geen goed.

24 augustus