Vanochtend bewolking in Deerlijk

Zeven jaar cel voor vader van 4 die inrijdt op oplegger: “Was vooraf bedachte poging om echtgenote te vermoorden”

Een 30-jarige man uit Rekkem (Menen) reed in oktober vorig jaar langs de E17 in Kortrijk wel degelijk met opzet in op een oplegger, met als doel om zijn echtgenote te vermoorden. Dat oordeelde de correctionele rechtbank van Kortrijk dinsdag. De man kreeg een effectieve celstraf van 7 jaar voor poging moord opgelegd, ondanks de steun die hij uit wel erg onverwachte hoek kreeg.