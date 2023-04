Ultieme Deerlijkse erkenning voor Stijn Devolder, met eretitel, eigen standbeeld en drie fietsroutes die zijn naam dragen

Garrincha opent gloednieuw padel- en petanque­com­plex in Heule: “Moet ook ontmoe­tings­plaats voor de buurt worden.”

Op de sportsite Wembley in Heule (Kortrijk) is vrijdagmiddag het gloednieuwe padel- en petanquecomplex van Garrincha geopend. Het is meteen het grootste in haar soort in West-Vlaanderen, goed voor in totaal 9 padel- en 18 petanqueterreinen. De hele paasvakantie kan je er gratis pleintjes reserveren. “Al is snel zijn de boodschap”, aldus de apetrotse zaakvoerders van Garrincha Frederic Meurisse en Philippe Ombregt.