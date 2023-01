Twee geldautomaten in Schoolstraat vervangen andere bankautomaten in het centrum

ingooigem Zondag eerste Sint-Antonius­fees­ten als ‘Immateri­eel Cultureel Erfgoed’: “Voor het eerst zonder levende dieren”

Komende zondag trekken kinderen in paterpakjes opnieuw met twee dode varkens door de straten van Ingooigem, voor de 70ste editie van de Sint-Antoniusfeesten. De varkens worden gezegend in de kerk, en achteraf verloot volgens Amerikaans opbod. Een traditie die nu ook officieel de erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed draagt. “Normaal verloten we ook levende dieren, maar dat doen we dit jaar niet meer, voor het welzijn van de dieren”, zegt Frank Furniere.

