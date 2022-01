Trein grijpt wagen op overweg: automobiliste kan zonder problemen ontkomen

Bavikhove/Kortrijk Ook jongste broer op vrije voeten na maanden­lang verblijf in cel na vondst cannabis­plan­ta­ges

Een week na zijn oudere broer is ook een 39-jarige man uit Kortrijk in de aanloop naar zijn proces rond cannabisplantages vrijgelaten. Dat gebeurde na ruim 6 maanden voorhechtenis achter de tralies. “Ook hij moet een borgsom betalen maar is tevreden over zijn vrijlating”, aldus advocaat Robbie Dewaele.

17 januari