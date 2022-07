Tot 20 maanden cel voor dieven die het gemunt hadden op CO2 flessen van Deerlijks bedrijf

Kortrijk Van eikelmui­zen over reeën tot marters… dieren Preshoek­bos komen tot leven in ecotunnel, nieuwe wandeling belicht streetart in Kortrijk

Streetartist David Duits nam in opdracht van de stad Kortrijk acht betonnen panelen in een ecotunnel in Marke onder handen. De wanden vormen een canvas voor een nieuwe muurschildering met allerlei dieren uit het Preshoekbos. Er is steeds meer streetart in Kortrijk. GidsenPlus werkt met K-Town Streetart Walk een Kortrijkse streetart tocht uit, die eind augustus wordt voorgesteld.

