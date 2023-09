Anzegem ontvangt delegatie uit zusterge­meen­te in Benin om kennis en ervaring uit te wisselen

Een delegatie uit de stad Pèrèrè in het Afrikaanse land Benin is aangekomen in Anzegem. Pèrèrè is een zustergemeente van Anzegem en die band werd in het verleden al in de verf gezet met enkele bezoekjes van lokale politici aan beide gemeenten. Kennis en ervaring uitwisselen is daarbij het voornaamste doel, al wordt het ook een blij weerzien en staat er zelfs een heus Pèrèrèfeest gepland.