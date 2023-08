Kortrijk heeft eerste huis van kunstmati­ge intelligen­tie: “Het vormt geen enkele bedreiging voor de mens”

In het vroegere Vlasmuseum op Hoog Kortrijk is vrijdagochtend het eerste AI huis in Vlaanderen voorgesteld. Je kan er selfies nemen met een AI avatar, ontspannen aan een futuristische open haard, de ‘Big Bang’ virtueel beleven… Je ontdekt er ook hoe artificiële intelligentie in staat is om complexe zaken aan te pakken, zoals diagnosticeren en identificeren van ziektes. Flax staat vanaf eind september open voor bezoeken van studenten, bedrijven, scholen…