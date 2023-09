Keukenbus terug uit Turks rampgebied: “Twee maaltijden voor de slachtof­fers, elke dag opnieuw, zeven dagen per week”

Zes maanden geleden ging het vuur onder hun kookpotten aan in een tentenkamp in Samandag, in het zuiden van Turkije vlak bij de grens met Syrië, dat zwaar getroffen was door een aardbeving. Inmiddels is de missie van de vrijwilligers van Belgium Aid en Feeding Humanity voltooid. In een half jaar tijd serveerden ze 924.000 maaltijden. Ondertussen is Carlo Herpoel van de vzw Belgium Aid terug thuis in Heule, met zijn tot rijdende keuken omgebouwde lijnbus.