Stijn Devolder wordt zondag ereburger van Deerlijk, op de dag van ‘zijn’ Ronde: “Welke koers ik het liefst nog had gewonnen? E3, zonder twijfel. Nog méér dan Parijs-Roubaix”

Venetiëbos wordt niet gekapt, NMBS krijgt geen toestem­ming van minister en Agentschap Natuur en Bos

Het Venetiëbos in Harelbeke wordt niet bebouwd. Eigenaar NMBS had plannen om het perceel, dat ingekleurd is als woongebied, te verkopen aan een ontwikkelaar. Het Agentschap Natuur en Bos geeft nu echter geen machtiging om het Venetiëbos ‘te vervreemden’. Stad Harelbeke had daartoe aangedrongen bij de minister en het Agentschap.