Spoorwegen eisen 120.000 euro schadevergoeding van vrouw die onder invloed treinspoor blokkeerde met haar auto

VeloVeilig-ambassa­deur Jamie-Lee bezoekt basis­school Spes Nostra

Jamie-Lee Six, ambassadeur voor VeloVeilig Vlaanderen in West-Vlaanderen, trok dinsdag in de late namiddag naar de vrije basisschool Spes Nostra in Heule, waar je een schoolstraat hebt. Om er te zien hoe het precies werkt.