Spookrijders gevat na kilometerslange achtervolging op drie banden: “Mirakel dat er geen slachtoffers gevallen zijn”

Deerlijk/WaregemTwee Franse dieven zijn maandagavond bij de lurven gevat na een spectaculaire en aartsgevaarlijke achtervolging, die onder meer in de verboden rijrichting van de Hoogstraat in Deerlijk liep. De verdachten werden achtervolgd omdat ze even daarvoor in de Franse stad Tourcoing een diefstal hadden gepleegd. Om aan de politie te ontsnappen, vluchtten ze zelfs al spookrijdend over de E17. Het is een mirakel dat ze niemand de dood injoegen.

Het was de Franse politie die rond 19 uur de witte bestelwagen met Franse nummerplaat op de hielen zat, toen het voertuig de grens overstak met ons land en kilometerslang al spookrijdend over de E17 reed. In Deerlijk verliet de bestelwagen de E17, om vervolgens pal in het centrum van de gemeente te belanden. Daar reden de verdachten door verschillende eenrichtingsstraten. Dat was onder meer het geval in de smalle Hoogstraat. Verschillende automobilisten moesten zich aan de kant reppen om niet te worden aangereden.

Volledig scherm Op de hoek van de Hoogstraat en de Sint-Rochusstraat botste de bestelwagen tegen een Audi die nietsvermoedend de Waregemstraat indraaide. © Hans Verbeke

Hoge snelheden

Intussen waren ook ploegen van de politiezones Gaver en Mira in het verhaal betrokken. “Eén van hen achtervolgde de bestelwagen in de Hoogstraat”, zegt een omwonende. “Daarbij werden hoge snelheden gehaald. Op de hoek met de Sint-Rochusstraat, vlak bij het Smatch-warenhuis, botste de bestelwagen in de linkerflank van een Audi, die rechts afsloeg. De bestuurder was zich van geen kwaad bewust. Van zijn linkerzijde hoeft hij alleen op eventuele fietsers te letten, zeker niet op auto’s, vanwege de enkele rijrichting.”

Op velg

De Audi kwam wat verderop tot stilstand maar de achtervolging ging onverminderd verder. Pas zowat vier kilometer verder eindigde ze, toen de verdachten de Mirakelstraat in Nieuwenhove (Waregem) indraaiden en daar noodgedwongen hun voertuig moesten achterlaten. Al die tijd reed de bestelwagen met een band minder, door de botsing even tevoren met de Audi in Deerlijk. De verdachten probeerden nog te voet te vluchten maar konden al bij al vlot worden ingerekend. Ze werden meegenomen voor verhoor en zullen ter beschikking worden gesteld van het parket. (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een jongeman vond in de Hoogstraat in Deerlijk de nummerplaat die de bestelwagen verloor tijdens de achtervolging. © RV

School vlakbij

In het centrum van Deerlijk was de achtervolging een drukbesproken onderwerp. “Het mag een wonder heten dat alleen de bestuurder van de Audi gewond raakte”, zegt een buurtbewoonster. “De man was groggy en werd voor alle zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis. Ongelooflijk dat dit hier gebeurt. Overdag rijden hier veel fietsers, zijn er kinderen in de buurt, hier vlakbij is een school. Dit had helemaal anders kunnen aflopen.” De achtervolging doet ook denken aan wat zich enkele weken geleden wat verderop afspeelde, in de buurt van de Vichtestraat. Ook daar werd na een achtervolging een auto klemgereden, nadat de verdachten een bocht te ruim namen en zo in botsing kwamen met een geparkeerde auto. In hun Audi werd toen 16 kilogram cannabis aangetroffen.

