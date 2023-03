RONDVRAAG Deerlijk strandt op 16 laadpalen, nog lange weg naar beoogde 180 exemplaren

Kortrijk krijgt 80 nieuwe laadpalen in 2023: “Ze komen op strate­gisch interessan­te plaatsen”

Het spreidingsplan voor laadpalen in Kortrijk krijgt stilaan vorm. Momenteel zijn er al 114 (semi-)publieke laadpalen in de stad en de deelgemeenten. Daar komen er nog eens tachtig bij in 2023. De stad ondertekende het Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP). “Waarin een engagement naar 1,5 oplaadpunten per 100 inwoners wordt verhoogd”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit).